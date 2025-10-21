No habrá colectivos gratis para ir a votar este domingo en Salta

La empresa Saeta y la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) confirmaron que no habrá servicio gratuito de colectivos para los salteños que se trasladen a votar en las elecciones generales del domingo 26 de octubre.

La decisión replica la medida adoptada durante los comicios provinciales del pasado 14 de mayo, por lo que quienes concurran a las urnas para renovar tres bancas de Diputados y tres del Senado de la Nación deberán abonar el boleto habitual.

Hasta el 2023, la gratuidad del transporte público durante los comicios nacionales y provinciales era una práctica habitual en Salta, vigente desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas para todos los ciudadanos mayores de 16 años habilitados para votar.

Sin embargo, desde las elecciones intermedias de mayo pasado, la medida fue suspendida por falta de presupuesto, luego de que el Gobierno Nacional eliminara los subsidios al transporte público del interior del país.