Gimnasia ya tiene fecha para la revancha ante Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Tiro enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto el próximo 31 de octubre, a las 21:30 horas, en el partido de vuelta de la serie por los cuartos de final del Reducido.

El encuentro definirá quién avanzará a semifinales por el segundo ascenso a la Primera Nacional, en una llave sin ventaja deportiva para el conjunto salteño.

Tras el empate 0 a 0 en el estadio David Michel Torino, el equipo dirigido por Fernando “Teté” Quiroz retomará los entrenamientos con 15 días de trabajo, aprovechando el receso por las elecciones nacionales.

El técnico buscará corregir la falta de eficacia ofensiva y potenciar el rendimiento del equipo fuera de casa, donde ya consiguió victorias importantes en etapas decisivas.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto, conducido por Iván Delfino, llega con la ventaja de definir como local y la confianza de haber mostrado solidez defensiva en la ida.

El elenco cordobés sabe que el empate le alcanza para clasificar, aunque pretende salir a imponer su juego desde el arranque, con Mauro Valiente como su principal carta de ataque.