¿Sos infractor al deber de votar? Conoce el tarifario por no votar

Este domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas en Argentina, para renovar las bancas en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación.

El voto es obligatorio para todos los mayores de 18 y menores de 70 años, salvo excepciones específicas. Sin embargo, muchos desconocen qué ocurre si no se cumple con ese deber cívico o cuáles son las consecuencias legales de no presentarse a votar, y de hecho en muchos casos vienen hace tiempo en infracción a la ley Electoral.

El Código Electoral Nacional (Ley 19.945) regula las obligaciones y sanciones vinculadas al acto electoral. En su artículo 125, la norma dispone que “se impondrá una multa de entre $50 y $500 al elector que deje de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores a la elección”.

El tarifario es el siguiente:

No registra infracciones previas sin regularizar: $50

Registra UNA infracción previa sin regularizar: $100

Registra DOS infracciones previas sin regularizar: $200

Registra TRES infracciones previas sin regularizar: $400

Registra CUATRO o más infracciones previas sin regularizar: $500

Para saber si tenes una multa, debes ingresar a: https://infractores.padron.gob.ar/