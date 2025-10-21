¿Sos infractor al deber de votar? Conoce el tarifario por no votar

Elecciones21/10/2025
Este domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas en Argentina, para renovar las bancas en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 

El voto es obligatorio para todos los mayores de 18 y menores de 70 años, salvo excepciones específicas. Sin embargo, muchos desconocen qué ocurre si no se cumple con ese deber cívico o cuáles son las consecuencias legales de no presentarse a votar, y de hecho en muchos casos vienen hace tiempo en infracción a la ley Electoral.

El Código Electoral Nacional (Ley 19.945) regula las obligaciones y sanciones vinculadas al acto electoral. En su artículo 125, la norma dispone que “se impondrá una multa de entre $50 y $500 al elector que deje de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores a la elección”. 

El tarifario es el siguiente: 

  • No registra infracciones previas sin regularizar: $50
  • Registra UNA infracción previa sin regularizar: $100
  • Registra DOS infracciones previas sin regularizar: $200
  • Registra TRES infracciones previas sin regularizar: $400
  • Registra CUATRO o más infracciones previas sin regularizar: $500

Para saber si tenes una multa, debes ingresar a:  https://infractores.padron.gob.ar/ 

 

