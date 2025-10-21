Salteños marcharán este miércoles por los recortes en discapacidad

Este miércoles se realizará una marcha pacífica en Salta convocada por familiares y prestadores de servicios de personas con discapacidad.

La convocatoria es a partir de las 9:00, en Plaza 9 de julio. La medida forma parte de un plan de lucha al cual adhieren las entidades que forman parte del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Según explicaron los involucrados, la decisión se debe a la falta de respuestas y el maltrato recibido por las autoridades nacionales, situación que genera una profunda vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia y el país.