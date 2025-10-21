Manifiestan preocupación por la interrupción del Sistema Único de Asignaciones Familiares

La Defensoría del Pueblo de Niñas, Niños y Adolescentes emitió un comunicado expresando su profunda preocupación ante la suspensión del pago del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), medida que afecta a miles de familias santiagueñas que dependen de este beneficio.

En los últimos días, numerosos beneficiarios denunciaron la interrupción en la acreditación de las asignaciones familiares, lo que —según la Defensoría— repercute directamente en los derechos de niñas, niños y adolescentes, al comprometer su acceso a necesidades básicas como alimentación, vestimenta, salud y educación.

El organismo recordó que las prestaciones sociales destinadas a la niñez y la adolescencia son derechos adquiridos, reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral, por lo que no pueden ser objeto de medidas administrativas que pongan en riesgo su percepción regular.

Asimismo, informaron que se solicitó información oficial a los organismos nacionales competentes para conocer las causas de la suspensión, aunque aún no se ha recibido respuesta.

Finalmente, la Defensoría reafirmó su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, e invitó a la comunidad a realizar reclamos, consultas o denuncias a través de los canales institucionales disponibles.