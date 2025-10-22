Inicio
CNN Salta
Sin Vueltas
Minería
Política
Policiales
Buscar
Inicio
CNN Salta
Sin Vueltas
Minería
Política
Policiales
Buscar
Newsletter
Recibí en tu mail los títulos de cada día
Quiero recibir noticias
Fuentes RSS
Contacto
Historial de noticias
Términos y condiciones
Mediakit
Ingresar
+54 (0387) 4310854
Leguizamón 1820 - 4400 - Salta Capital
[email protected]
Tragedia en Salta: Una niña de 10 años perdió la vida y la Policía investiga qué ocurrió
Sociedad
22/10/2025
adelanto ,,,,
niña
Salta
Te puede interesar
Salteños marcharán este miércoles por los recortes en discapacidad
Sociedad
21/10/2025
Vecino se fue a dormir y encontró su camioneta chocada al otro día
Sociedad
21/10/2025
Violencia de género: “El miedo y la angustia puede pervivir muchos años en la persona”
Sociedad
21/10/2025
Buscan agravar las sanciones a empresas que incumplan normas en los servicios de contenedores
Sociedad
21/10/2025
Se conoció cuándo y dónde será el último adiós al Comisario Vicente Cordeyro
Sociedad
21/10/2025
El programa Redacciones5G de Telecom Argentina fue reconocido por la SIP
Sociedad
21/10/2025
Alejandro Cardozo, el furriel salteño, instalado en la Antártida
Sociedad
21/10/2025
Todo es alegría: Apareció el dueño de la perrita rescatada del canal
Sociedad
21/10/2025
"Enchufe", el enfermero demorado con bolsitas de fernet sería personal penitenciario
Sociedad
21/10/2025
Nueva marcha en Salta para pedir justicia por el comisario Vicente Cordeyro
Sociedad
21/10/2025
Lo más visto
Amparo de abogados contra el IPS: “Pagaban por grupo familiar $46.000”
Sociedad
20/10/2025
Hacía un asado para festejar el Día de la Madre y murió tras atragantarse con la carne
Nacional
20/10/2025
Los signos que recibirán una buena noticia económica sobre el final de octubre 2025 según Mhoni Vidente
20/10/2025
Tilde o cruz: Cómo marcar correctamente la Boleta Única de Papel en las Elecciones Legislativas 2025
Elecciones
20/10/2025
Volvía de un baby shower, se negó a recibir cerveza de un desconocido y la agredió
Policiales
21/10/2025
Murió un adolescente tras volcar un automóvil en Ruta 9/34
Policiales
21/10/2025
Newsletter
Recibí en tu mail los títulos de cada día
Quiero recibir noticias