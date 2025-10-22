Juan Carlos Romero volvió a respaldar a Flavia Royón como candidata al Senado

El senador nacional Juan Carlos Romero ratificó su apoyo a la candidata al Senado de la Nación, Flavia Royón, en la lista Primero Los Salteños, del oficialismo provincial, de cara a las próximas elecciones nacionales que se celebrarán este domingo 26 de octubre en Salta.

En declaraciones a El Tribuno, Romero sostuvo que “la visión de defender la provincia es parte de la tradición política salteña” y recordó que tanto su padre como él mismo sostuvieron siempre esa línea frente a los gobiernos nacionales cuando les tocó gobernar la provincia.

“El gobernador (Gustavo) Sáenz encarna esa defensa con una postura correcta e histórica. En esa línea, Flavia Royón es una persona capacitada, preparada, que va a representar bien a Salta en el Senado. No se trata de levantar la voz, sino de tener ponderación técnica y conocimiento. Por eso, la apoyo: es una opción muy valiosa”, afirmó el legislador.

Agregó también que “he visto posiciones sólidas como las de Flavia Royón, he escuchado la defensa a ultranza del Gobierno nacional y también se han visto ciertas artimañas para llamar la atención de otros candidatos que inmediatamente fueron desestimadas por las autoridades”.