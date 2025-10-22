Juan Carlos Romero volvió a respaldar a Flavia Royón como candidata al Senado

Elecciones22/10/2025
romero royon

El senador nacional Juan Carlos Romero ratificó su apoyo a la candidata al Senado de la Nación, Flavia Royón, en la lista Primero Los Salteños, del oficialismo provincial, de cara a las próximas elecciones nacionales que se celebrarán este domingo 26 de octubre en Salta. 

En declaraciones a El Tribuno, Romero sostuvo que “la visión de defender la provincia es parte de la tradición política salteña” y recordó que tanto su padre como él mismo sostuvieron siempre esa línea frente a los gobiernos nacionales cuando les tocó gobernar la provincia.

“El gobernador (Gustavo) Sáenz encarna esa defensa con una postura correcta e histórica. En esa línea, Flavia Royón es una persona capacitada, preparada, que va a representar bien a Salta en el Senado. No se trata de levantar la voz, sino de tener ponderación técnica y conocimiento. Por eso, la apoyo: es una opción muy valiosa”, afirmó el legislador.

Agregó también que “he visto posiciones sólidas como las de Flavia Royón, he escuchado la defensa a ultranza del Gobierno nacional y también se han visto ciertas artimañas para llamar la atención de otros candidatos que inmediatamente fueron desestimadas por las autoridades”. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día