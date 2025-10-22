Morocho necesita un hogar, su dueño murió y desde entonces vive en la calle

Hoy te contamos una historia que solo busca un final feliz, que Morocho vuelva a tener un hogar donde refugiarse y encontrar amor.

Morocho tiene 4 años y hace más de un año viven en las calles, tras el fallecimineto de su dueño y si bien vecinos y trabajadores de la zona lo alimentan y cuidan como pueden, no se salva de la crueldad de otros tantos.

Es cariñoso, fiel y protector y solo busca un hogar para salir del peligro de la calle, donde fue amenazado y atacado más de una vez.

Si estás dispuesto a darle un nuevo hogar a Morocho, tenés que saber que ya está castrado y que necesita un hogar donde pueda ser el único animal, ya que es celoso con otros.

Podés contactarte al 3875274589. También podés ayudar difundiendo este pedido.