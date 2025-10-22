¿Y la contratación local? UOCRA denuncia que Río Tinto impide el ingreso a la mayoría de los trabajadores

Trabajadores de la construcción se manifestaron frente a la sede de la minera Río Tinto, ubicada en Avenida Tavella esquina calle Polonia, para exigir un canal de diálogo con la empresa y garantizar que los trabajadores puedan acceder a los puestos de manera justa.

Norberto Ortiz, secretario adjunto de UOCRA, en Radio Salta, señaló que el 70% de los aspirantes queda afuera debido a los constantes obstáculos que impone la empresa, incluso a quienes ya cuentan con experiencia en el rubro.

El gremialista destacó que la situación es especialmente preocupante en un contexto de fuerte escasez laboral. “La mayoría de los trabajadores no son primerizos, saben de qué se trata, pero las trabas los dejan en el camino”, explicó.

“Encima que hay poco trabajo, la empresa complica aún más la situación”, agregó Ortiz, quien confirmó que se reunirán con la compañía “para resolver el tema y que la gente pueda trabajar”.