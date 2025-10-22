Los Gauchos de Güemes convocan a Asamblea General Ordinaria

gauchos desfile

La Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes convocó oficialmente a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025, a las 9:00 horas, en el predio institucional ubicado sobre la Avenida Circunvalación Oeste s/n°, en Lomas de Medeiro, de la ciudad de Salta.

Durante la asamblea se abordarán los temas incluidos en el Orden del Día, que comprende:

  •  Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior.
  • Lectura y consideración de la Memoria Anual, el Balance General, el Inventario y el Informe del Órgano de Fiscalización.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25° de los Estatutos de la entidad, la asamblea quedará constituida con la presencia de la tercera parte del total de socios vitalicios y activos, y sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos. En caso de no lograrse el quórum requerido dentro de la primera hora, la reunión sesionará válidamente con los socios presentes.

