Violencia escolar: Salta creará una Unidad de Apoyo y un Observatorio para su prevención

La ministra de Educación, Cristina Fiore, anunció la creación de una Unidad Provincial de Apoyo a las Comunidades Educativas y de un Observatorio de Violencia Escolar, con el objetivo de acompañar a docentes y mejorar la prevención y el abordaje de los conflictos dentro de los establecimientos educativos.

“Muchas veces se asiste al jovencito o a su familia cuando hay un problema, pero el docente queda solo, entonces también vamos a asistir ahí”, explicó Fiore en diálogo con Radio947Salta. “Este grupo incorpora una parte que antes no estaba, que es la jurídica, y después vamos a crear un observatorio”, agregó.

La funcionaria señaló que este nuevo espacio permitirá contar con estadísticas claras sobre los hechos de violencia que ocurren en las escuelas. “Cuando enfrentamos incidentes, no hay datos. Este observatorio nos va a permitir hacer una suerte de mapa y ver de qué tipo de violencia hablamos y en qué lugares ocurre, para poder enfrentar los problemas de manera distinta”, sostuvo.

Fiore destacó además dos ejes fundamentales del plan: “Por un lado, la corresponsabilidad familiar, porque es muy importante que la familia ejerza el rol que le corresponde, y por otro, el trabajo articulado con otros ministerios. La idea es darle un enfoque integral, todos abocados a la violencia en sus diversos matices”.