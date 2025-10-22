Sólo habrá aumentos por mayor rendimiento de los trabajadores: El "salario dinámico" que quiere introducir Javier Milei en 2026

El "salario dinámico" es la propuesta laboral que impulsa el presidente Javier Milei para 2026.

La Cámara de Diputados tuvo una nueva jornada de debate del proyecto de Presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto que encabeza Alberto Bertie Benegas Lynch. Participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Cordero, dejó en claro que desde el Gobierno nacional se busca una reforma laboral. “Es un déficit que tenemos hace tiempo, tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco, y para ello en este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal”, dijo Cordero. Confirmó que se trabaja un proyecto de Reforma Laboral, en el marco del Pacto de Mayo y que será enviado al Congreso para su discusión.

El funcionario aseguró: “El trabajo no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica. Hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira”.

Entre las reformas concretas que planteó el funcionario, aseguró que se piensa en un esquema de salarios dinámicos: “Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”.

Varias de las reformas que impulsa el Gobierno serán presentadas el próximo 15 de diciembre, como adelantó este martes el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante su participación, también, del debate del Presupuesto 2026.En el marco de la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei busca implementar, se propone la introducción del concepto de "salario dinámico". Esta iniciativa tiene como objetivo vincular la remuneración de los trabajadores con su productividad individual, en lugar de ajustarla automáticamente a la inflación. A continuación, se detallan los aspectos clave de esta propuesta y su posible impacto en los trabajadores.

¿Qué es el Salario Dinámico?

El "salario dinámico" es una propuesta que busca desvincular los aumentos salariales de la inflación y basarlos en la productividad individual de los trabajadores. Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el objetivo es "adecuar los salarios a la realidad económica de cada empresa y región" y "premiar el desempeño y la productividad" de los trabajadores.

En este nuevo esquema, los valores establecidos en los convenios colectivos dejarían de ser "pisos" salariales y pasarían a funcionar como "techos" de referencia. Esto permitiría a las empresas negociar salarios superiores a los convenios con sus empleados, siempre que no superen esos techos establecidos.

Posibles Impactos en los Trabajadores

1. Desvinculación de la Inflación:

Al eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, los trabajadores podrían enfrentar una pérdida del poder adquisitivo si sus aumentos salariales no coinciden con el aumento de los precios. Esto podría generar incertidumbre económica para los empleados, especialmente en contextos inflacionarios elevados.

2. Riesgo de Nivelación Hacia Abajo:

Al convertir los pisos salariales en techos, existe el riesgo de una "nivelación hacia abajo" de los derechos y salarios de millones de trabajadores. Esto podría resultar en una reducción de los beneficios y condiciones laborales previamente establecidos en los convenios colectivos.

3. Desigualdad Regional y Sectorial:

La implementación de salarios basados en la productividad individual podría acentuar las disparidades salariales entre diferentes regiones y sectores económicos. Las empresas en zonas con menor desarrollo económico podrían ofrecer salarios más bajos, mientras que aquellas en regiones más prósperas podrían ofrecer mejores remuneraciones, exacerbando las desigualdades existentes.

4. Potencial Aumento de la Informalidad:

La flexibilidad en las negociaciones salariales podría incentivar a algunas empresas a recurrir a prácticas informales para evitar los costos asociados con los salarios formales. Esto podría resultar en un aumento del empleo en negro, privando a los trabajadores de beneficios sociales y laborales.

La propuesta de salario dinámico presentada por el Gobierno de Javier Milei busca modernizar el sistema laboral argentino, adaptándolo a las realidades económicas actuales. Sin embargo, es fundamental considerar los posibles impactos negativos en los trabajadores, especialmente en términos de poder adquisitivo, equidad salarial y condiciones laborales. Es esencial que cualquier reforma laboral garantice la protección de los derechos de los trabajadores y promueva un desarrollo económico inclusivo y sostenible.

En este contexto, es crucial que los trabajadores, sindicatos y otros actores sociales participen activamente en el debate y la construcción de políticas laborales que equilibren la competitividad empresarial con la justicia social.