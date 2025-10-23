Jarsún: “Necesitamos gente que vaya junto al gobernador a pelear por nuestros recursos"

En uno de los últimos actos de campaña antes del inicio de la veda electoral, los candidatos del frente Primero los Salteños realizaron una caminata por la zona oeste alta de la ciudad.

Desde el complejo María Medianera, el candidato a senador nacional Ignacio “Nacho” Jarsún, quien acompaña en la lista a la Ing. Flavia Royón, en diálogo con InformateSalta, trazó un balance de la campaña y resaltó algunas de sus propuestas de cara al domingo.

“Somos la única opción que no tiene jefe en Buenos Aires”, afirmó Jarsún, al sostener que su espacio representa una alternativa genuinamente provincial.

Según explicó, “todo lo que se presenta como alternativa responde a algún color político nacional que termina beneficiando al centralismo del país". "Nosotros queremos gente que no vote nada que pueda perjudicar a los salteños”, agregó.

El exintendente de Rosario de Lerma aseguró que la Nación mantiene deudas con Salta y reclamó que se devuelvan los fondos recortados: “Nos quitaron los subsidios al transporte, a la universidad y la obra pública. Necesitamos gente que vaya junto al gobernador a pelear por nuestros recursos”.

En relación con las demandas sociales más urgentes, señaló que la falta de empleo es el principal problema en la provincia, y aseguró que la obra pública es parte de la solución. “Me llegan más de veinte currículums por día. La obra pública reactiva el trabajo y mueve toda la economía local, porque el que trabaja en una vivienda después compra en el almacén del barrio y eso mantiene en marcha al comercio”, explicó.

También advirtió que existen temas clave que deben resolverse a nivel federal, como el narcotráfico, las rutas, la energía y la competitividad productiva, que “requieren presencia y gestión en Nación”.

De llegar al Congreso, aseguró que su prioridad será recuperar los recursos que le corresponden a Salta. “Esa va a ser mi primera pelea, porque no puede ser que nos hayan quitado el subsidio al transporte a nosotros y no a Buenos Aires”, subrayó.

Finalmente, convocó a los salteños a participar de las elecciones: “Es un momento histórico. Necesitamos representantes que no vendan a la provincia, porque las decisiones que se tomen ahora pueden marcar los próximos cuarenta años”.