Esteban tiene un tumor y le urge iniciar un costoso tratamiento médico

Una vez más apelamos a los corazones solidarios salteños para tenderle una mano a un alumno de la carrea de locución, quien cursa el 3° año de la carrera en la escuela Paula Albarracín, de nuestra capital en el IES N°6053 Abuelas de Plaza de Mayo. 

Esteban Fernández, fue diagnosticado con un tumor en el riñón y necesita iniciar un tratamiento médico costoso, del cual su obra social cubre una parte y necesitan reunírse con más dinero.  

Si querés ayudar a Esteban a seguir adelante podes donar a el Alias: PISADA.MUSICA.DIARIO-Banco Macro. Cada contribución cuenta.

Tu ayuda puede cambiar su historia.

