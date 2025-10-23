Menores robaron en el centro y se burlaron de sus víctimas al ser detenidos

Un insólito hecho de inseguridad se registró este martes en el microcentro de Salta, donde tres menores fueron detenidos luego de robar en varios locales comerciales y burlarse de sus víctimas al ser aprehendidos.

Todo comenzó en el local Danita Denim, ubicado sobre calle Urquiza, donde los adolescentes sustrajeron al menos cinco prendas de vestir. Las empleadas del comercio los siguieron hasta la Galería Monalisa, donde comprobaron que ya habían ingresado a otros tres negocios y robado más ropa y accesorios.

Tras ser identificados por personal policial, se confirmó que se trataba de menores de edad. Según testigos, al momento del arresto se reían y hacían gestos de burla hacia los comerciantes, generando indignación entre los presentes.

En total, se recuperaron 15 prendas y accesorios, entre vestidos, polleras, remeras, anillos y collares, que fueron devueltos a sus dueños.

La Fiscalía de Menores tomó intervención en el caso y los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia.