Jorge es emprendedor y le robaron sus artesanías, pide ayuda

Jorge Atilio Passaggio es un hombre de 70 años y que hace un año se adentró en el mundo emprendedor y empezó a hacer artesanías para vender, pero días atrás fue victima de un delincuente que le robó un bolso con sus creaciones.

Estas artesanías le ayudan a mantenerse activo y en cuestión económica son su sustento, por lo que su pérdida fue un gran golpe: “Estaba haciendo una changuita porque las ventas estaban flojas, eran las 00:30hs. del sábado (…) salgo para lavarme las manos, pasó un pipero al lado mío, me manoteó el bolso con mis artesanías para el Día de la Madre”.

Casi medio millón en elementos y creaciones le robaron, ya que sus herramientas tenían un valor que oscilaba entre los $50.000 y $80.000, mientras que las artesanías de cuero rondaban los $400.000.

En diálogo con El 10 TV, comentó que realiza una diplomatura en Marketing y herramientas en al Universidad Nacional de Salta, buscando especializarse: “El saber no ocupa lugar. No tengo ningún título universitario pero la facultad de la vida me está dando muchos diplomas, que son esta gente que me esta apoyando”.

Quien lo adentró en el mundo emprendedor fue el actual intendente capitalino, Durand, llegando ahora a tener su propia máquina de coser, bicicleta y carrito.

Con una nueva valija que adquirió haciendo truque por parte de las herramientas que le quedaron, quiere continuar vendiendo, así que quien pueda darle ayuda puede comunicarse al 3878569890.

Para una ayuda económica pueden colaborar al alias: teatro.nieto.marina de banco Patagonia.

Con ansias de seguir aprendiendo y cumplir sueños dio un mensaje a la juventud: “El titulo te abre las puertas, que no pasen lo que yo pasé, cobro la mínima de jubilación y hoy tengo que trabajar para poderme mantener”.