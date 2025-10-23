Afloja la presión sobre el dólar oficial tras la intervención de Scott Bessent

La presión sobre el dólar se toma un respiro este jueves, en la penúltima rueda antes de las elecciones legislativas del domingo 26. El tipo de cambio mayorista opera a la baja luego de que el miércoles el Tesoro de EEUU realizara su mayor intervención en el mercado cambiario argentino, que en la city calculan que rondó los u$s500 millones.

El mayorista se vende a $1.484, es decir, $5 por debajo del cierre del miércoles y a $8 del techo de la banda de flotación, que hoy se ubica en $1.492,05.

Así, el dólar minorista acompaña el movimiento y retrocede a $1.465,41 para la compra y $1.519,46 en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) lo hace a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta.

Por su parte, los dólares financieros también cotizan menos presionados este jueves. En las ruedas previas habían protagonizado un fuerte rally que llevó al contado con liquidación (CCL) a superar los $1.600. Ahora, tanto el MEP como el CCL ceden 1,3% a $1.572,06 y a $1.590,42, respectivamente. Los contratos de dólar futuro operan con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de octubre será de $1.486, y que en diciembre llegará hasta los $1.577.