Red de trata en escuelas: Se conocieron más detalles de la causa

La investigación que comenzó en agosto reveló que un grupo de hombres captaba a menores de edad con fines de explotación sexual. Las adolescentes tenían entre 12 y 17 años.

Todo comenzó con la denuncia de una madre por el extravío de su hija. Al momento de revisar su teléfono encontró una aplicación de mensajería instantánea con charlas donde se hablaba sobre los servicios prestados en una cita.

En la conversación, la madre encontró comprobantes de transferencias, y le pedían concretar un nuevo encuentro con ella y su hermana de 12 años.

Según se difundió esta semana, el adolescente ubicado como presunto reclutador, fue indicado por otra madre en una denuncia. La mujer contó que conocía al chico de la escuela a la que concurren sus hijas de 13 y 16 años.

El adolescente las habría intentado reclutar a la salida del establecimiento, cuando un hombre de aproximadamente 60 años las observaba fijamente desde un auto y les hacía señas.

Las adolescentes fueron las que confirmaron en cámara Gesell que los encuentros sexuales existiern y que un remisero de 63 años era el encargado de llevarlas a reunirse con mayores en moteles. Les pagaban por los encuentros y daban alcohol y drogas.

También declararon que las jóvenes tuvieron relaciones con los otros tres integrantes de la banda.

Entre los detalles que se dieron a conocer, aseguraron que había una cartera de clientes que exigía adolescentes de colegio secundario, preferentemente vírgenes, al tiempo que corroboraron transferencias de altas sumas de dinero por la prestación de servicios sexuales.

Estos hallazgos, confirmaron el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Hasta el momento se realizaron cinco allanamientos en viviendas ubicadas en Salta, donde detuvieron a cuatro hombres y secuestraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives, discos externos de almacenamiento, lencería erótica y otros elementos para prácticas sexuales, marihuana, un vehículo y documentación de interés para la causa.