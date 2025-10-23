Tras la renovación de Messi, el Inter Miami prepara un Dream Team

“Me hace muy feliz quedarme acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir”. Con esas palabras, Lionel Messi acompañó el anuncio de la renovación de su contrato con el Inter Miami, que sería hasta 2028.

La inminente salida de Sergio Busquets y Jordi Alba, ambos anunciaron su retiro al final de la temporada, marca el inicio de una nueva etapa para el elenco rosa, que desde el arribo de los ex Barcelona ya ganó la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024.

La dirigencia encabezada por los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham busca alimentar el espíritu competitivo de Messi, de 38 años.

En este sentido hay un principio de acuerdo para sumar como lateral a Sergio Reguilón, ex Real Madrid. El español, de 28 años, quedó libre del Tottenham.

Desde Miami prometen más. En Florida hablan de “dos nombres potentes más”, pero no trascendieron los nombres. En las últimas semanas, sonaron como posibilidades Neymar y Robert Lewandowski pensando en 2026.