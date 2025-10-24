Pensiones truchas: Cómo eran las maniobras en Taco Pozo que se habrían reiterado en Salta

La Justicia federal investiga una presunta red de corrupción con epicentro en Joaquín V. González, donde funcionarios municipales, entre ellos el intendente y su hija - titular local de la ANSES -, habrían montado un sistema para gestionar pensiones por discapacidad con certificados médicos falsos.

El fraude, según estimaciones judiciales, provocó un perjuicio de 1.800 millones de pesos al Estado nacional.

El caso, a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad, replica maniobras detectadas en la localidad chaqueña de Taco Pozo, donde también se otorgaron irregularmente más de 660 pensiones no contributivas (PNC) entre 2020 y 2023.

En ese expediente, se encuentran procesadas nueve personas, entre ellas el intendente Carlos Antonio Ibáñez y su hija Gabriela Estefanía Ibáñez Gelabert, acusados de encabezar una asociación ilícita.

De acuerdo con la investigación, los acusados se valieron de una oficina denominada Centro de Atención Digital Descentralizada, creada durante la pandemia para agilizar trámites ante organismos nacionales.

Desde allí se gestionaban los beneficios, valiéndose de certificados médicos falsos emitidos por profesionales vinculados a la organización, entre ellos el médico Marcos Gustavo Rojas, señalado como principal ejecutor de la maniobra.

El fiscal sostiene que los imputados reclutaban falsos beneficiarios, gestionaban las pensiones a cambio de dinero y contaban con la complicidad de empleados municipales, personal del hospital local y funcionarios de la ANSES. “Cada uno de los integrantes ganó algo, pero quien perdió fue la gente común, el verdadero discapacitado que necesita realmente de la asistencia del Estado”, sostuvo Amad.

En el operativo de revisión realizado en 2024, se determinó que 404 de los 422 beneficiarios reevaluados no cumplían los requisitos para recibir la pensión, confirmando el alcance del fraude.

El escándalo, que ya generó fuertes repercusiones en el sur provincial, podría derivar en nuevas imputaciones en Salta, donde se investigan maniobras similares.