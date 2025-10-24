“Queremos justicia por Enrique”: Dolor e indignación tras la muerte de un albañil en una obra de Salta

Familiares y amigos de Enrique Esteban Burgos, un albañil cafayateño de 35 años, exigen justicia tras su trágica muerte al quedar atrapado bajo los escombros de una obra en construcción en la calle Uruguay al 600, en la ciudad de Salta.

Burgos, padre de dos niñas pequeñas, fue hallado sin vida tras casi 18 horas de intensas tareas de rescate, a cargo de bomberos, personal de emergencias y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Durante las horas posteriores al derrumbe, la familia del obrero permaneció en el lugar, desesperada ante la falta de información y la demora en la recuperación del cuerpo. Su madre, llegada desde Cafayate, expresó entre lágrimas: “El cuerpo de mi hijo sigue adentro, no me dejan verlo. El CIF no llegó, el encargado tampoco vino a hablar conmigo”.

El pedido de justicia se multiplicó en las redes sociales, especialmente en Cafayate, donde amigos, vecinos y compañeros de trabajo manifestaron su indignación y dolor. “Queremos que se sepa la verdad”, “No fue un accidente, fue abandono”, son algunos de los mensajes que acompañan las publicaciones en memoria de Enrique.

La Fiscalía Penal investiga las causas del colapso y analiza si existieron fallas estructurales o negligencia en las medidas de seguridad. Peritos del CIF y de la Policía de Salta trabajan en el análisis técnico de la obra, que se habría levantado en la ladera de un cerro, pese a advertencias previas sobre su estabilidad.

Su familia, devastada, pide que la investigación avance con rapidez y que los responsables enfrenten las consecuencias. “Mi hijo salió a trabajar y no volvió. Queremos justicia, no queremos que esto le pase a otro padre, a otro hijo”, expresó la madre del albañil.