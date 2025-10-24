Por riesgo de fuga y entorpecimiento, “el chacal” de Metán continuará detenido

Se trata de un hombre de 41 años, quien está acusado de golpear y abusar de una mujer de 54 años en una zona descampada y luego intentar ahorcarla con sus prendas íntimas, en Metán.

Personal del Servicio Penitenciario de esa ciudad encontró a la mujer y solicitó asistencia. La víctima fue atendida en el hospital local y, dada la gravedad de su estado, fue trasladada a la ciudad de Salta para su atención.

Personal policial, luego del relevamiento de testigos, de cámaras de seguridad y del análisis de telefonía, logró individualizar al sospechoso y procedió a su detención y al secuestro de elementos de interés para la causa en trámite.

El juez de Garantías Mario Dilascio, luego de escuchar los fundamentos esgrimidos por las partes, hizo lugar al pedido del fiscal Gómez Amado y dictó la prisión preventiva del acusado, en consideración de la gravedad de los delitos atribuidos y los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El sujeto está acusado de ser autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar un grave daño a la salud física o mental de la víctima, en concurso real con el delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido en contra de una mujer mediante violencia de género.