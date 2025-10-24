Inversión inteligente y segura: IES, la clave para la financiación propia en construcción

¡Un referente del mercado salteño que, cada vez, se consolida más! IES Desarrollos Inmobiliarios es una empresa que viene ofreciendo una solución de inversión en el “ladrillo” que combina calidad, confianza y esquemas de financiación propios, accesibles para el público local; todo esto mientras celebra una década de trayectoria a la vez que se especializa en la construcción de edificios residenciales modernos y con oficinas.

Gabriel Luna, socio de IES, estuvo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde contó cómo la firma nació hace 11 años con obras de ingeniería, pero encontraron su verdadera pasión en los edificios. "Hoy nos especializamos en hacer edificios residenciales con oficinas y muy ayornados a los tiempos de hoy, con muchos amenities", comentó, confirmando que la empresa busca entregar aproximadamente un edificio por año.

Una de las grandes fortalezas de IES es su respuesta a la nueva demanda de confort post-pandemia. Según Luna, "la gente cada vez entiende más el desarrollo, cada vez busca más confort" y por ello, sus proyectos están diseñados para la vida moderna, integrando la tendencia del home office con espacios comunes de alta calidad. El objetivo es que los residentes se sientan "bien cómodos en un edificio y poder disfrutar de todo el complejo", que incluye piscina, gimnasio y cowork.

Ante el desafío de la falta de créditos hipotecarios accesibles, IES ofrece un esquema de financiación propio y directo. El cliente accede a la inversión mediante un anticipo (aproximadamente un 20-25% del capital) y el resto en cuotas, que pueden extenderse hasta 48 meses para proyectos en pozo con entrega a tres años. "La cuota siempre te tiene que alcanzar para 10 bolsas de cemento", explicó Luna, detallando que las cuotas se actualizan únicamente al costo real de la construcción, protegiendo al inversor de vaivenes económicos o saltos del dólar.

La estrategia de ubicación es clave para garantizar la rentabilidad a los inversores conservadores. La empresa se enfoca en zonas del macrocentro hacia el norte con potencial de expansión, buena infraestructura y cerca de centros comerciales, buscando que la propiedad se evalúe con el tiempo. El objetivo es que la compra se perciba como un "ahorro forzoso" y que, al final del ciclo, el valor de la propiedad haya crecido significativamente.

La calidad y la confianza son las prioridades máximas, evitando problemas de posventa (humedad, canillas, etc.) con los mejores materiales. Además, IES trabaja para reducir al máximo las expensas comunes, utilizando paneles solares y caldera central para climatización, lo que genera un ahorro tangible para los propietarios. Como valor agregado, IES ofrece a sus clientes inversores el servicio de administración de sus propiedades, cubriendo también las tareas de amueblamiento y alquiler.

¿Interesado en esta gran oportunidad? Para quienes deseen profundizar sobre cómo invertir de manera inteligente en el sector, IES invita a la conferencia gratuita y con cupos limitados que organizará el 13 de noviembre en el Hotel Alejandro I. Los interesados pueden obtener más información e inscribirse para el evento a través de sus redes sociales: @ies.desarrollos.ok.