Cachorros debuta en el Regional Amateur y busca imponerse como local

Esta tarde, desde las 16 horas, el Club Cachorros hará su presentación como local en el Torneo Regional Federal Amateur, enfrentando a Sportivo Animaná por la segunda fecha del certamen.

El encuentro se disputará en el estadio del Tricolor, donde la expectativa es alta. El conjunto de zona sur quiere imponer su jerarquía con una formación que mantiene la base del plantel que disputó el torneo anual, apostando a la continuidad y al trabajo sostenido.

Dirigido por Damián Monje, Cachorros pretende ser protagonista en el campeonato, con un plantel que combina juventud y experiencia. Entre sus figuras se destacan Mario Campos y Leonardo Silveira, referentes formados en la cantera del club que aportan jerarquía y sentido de pertenencia.

El debut en casa representa no solo un desafío deportivo, sino también un momento simbólico para la institución y su comunidad.