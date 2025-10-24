¡Atención! Abren inscripciones para las escuelas de la Policía, ¿cómo anotarse?

Una excelente noticia se confirma para todos los salteños interesados en formar parte de las fuerzas de seguridad provincial: la Policía de Salta anunció la apertura del proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026 en las Escuelas de Oficiales y Suboficiales de Capital y Embarcación.

La División Incorporaciones y Selección de Personal será la encargada de llevar adelante el proceso y, según se anticipó, las inscripciones se dividirán por género: para varones que aspiren a ambos institutos, el período se habilitará entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. En el caso de las mujeres, la inscripción se abrirá del 3 al 6 de noviembre.

El proceso se realiza de manera virtual, donde los interesados deberán ingresar al sitio web oficial de la Policía de Salta, a la sección de incorporaciones: www.policiadesalta.gob.ar/incorporaciones. Una vez allí, deberán adjuntar toda la documentación requerida en el enlace específico que se habilitará durante el proceso de inscripción en línea.

El trámite se realizará de manera totalmente virtual a partir del próximo lunes 27 de octubre.

Es fundamental destacar que, para poder iniciar la inscripción virtual, los postulantes deben contar con un requisito indispensable: el certificado de antecedentes penales nacional y provincial. Este documento se gestiona de manera presencial en las Oficinas de Atención al Público del Departamento Central de Policía (calle Santiago del Estero 725), solicitando turno a través del sitio web.

Debido a la inminente apertura de las inscripciones, la División Antecedentes Personales brindará un servicio de atención excepcional a partir de este sábado 25 de octubre, mediante un sistema de registro por planillas presencial, el cual se extenderá conforme a la demanda, para aquellos que hayan agotado el cupo de turnos en la página web.

En cuanto a los requisitos básicos, los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción y poseer el título secundario completo. La edad es un factor clave: se exige tener entre 18 años cumplidos y no más de 23 para aspirar a la Escuela de Oficiales, o no más de 28 años para el caso de los Postulantes a Suboficiales. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (0387) 4373170 o (0387) 4522232, de 8 a 22 horas.