¡Alerta, salteños con diarrea! ¿Cómo cuidar a los más pequeños y rehidratarlos?

La provincia de Salta registra un notorio aumento de casos de diarrea aguda, encendiendo las alarmas en el sistema de salud y resaltando la necesidad de extremar cuidados, especialmente en la población infantil pues, según los datos, en lo que va del 2025 se notificaron 49.229 casos de diarrea aguda, con un pico reciente de 1.679 personas con esta enfermedad reportadas tan solo en la última semana epidemiológica.

Al respecto de este tema, la médica pediatra Ana Tealdi explicó al medio El Once TV la naturaleza de esta afección común en su área. "La diarrea aguda es un cuadro muy común en pediatría, aquí se define como el aumento en frecuencia o disminución en consistencia, en las deposiciones de los chicos," detalló como también que este cuadro frecuentemente se asocia con la gastroenteritis, presentando síntomas adicionales como dolores, vómitos e inapetencia.

La gran mayoría de estos cuadros agudos tienen una causa infecciosa, siendo los virus los principales responsables del brote actual. "La mayoría de estas gastroenteritis agudas en pediatría son de causa infecciona y, de esas, la gran mayoría son virales", explicó la Dra. Tealdi, indicando que estas "epidemias estacionales son virales, con muchos virus que dan gastroenteristis o cuadros combinados".

Aunque sean de origen viral, la médica enfatizó que esto no implica que sean leves, sobre todo en los niños más pequeños. Es crucial prestar atención a las señales de alarma, especialmente en niños menores de 2 años, ya que "pueden deshidratarse rápidamente". Por ello, la recomendación principal es que "ante diarrea y o vómitos, hagan la consulta al sistema de salud, siendo muchos los factores a evaluar".

Respecto a la prevención, la vía de transmisión de estas enfermedades puede ser "respiratoria o vía fecal-oral". Por esta razón, la medida de prevención más efectiva y simple sigue siendo el lavado de manos. La Dra. Tealdi subrayó: "el lavado de manos es lo más importante" tanto para el paciente como para sus cuidadores.

Finalmente, la pediatra brindó una advertencia importante sobre la rehidratación en niños. Desaconsejó categóricamente el uso de soluciones deportivas para tratar la deshidratación pediátrica. "Algo importante es no rehidratar con soluciones deportivas, los preparados son para eso, para adultos que hacen deportes, no para pacientes pediátricos", concluyó.