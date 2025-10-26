Se habilitaron las mesas: Más de un millón de salteños a las urnas

Este domingo se vive una nueva jornada democrática en donde se eligen los representantes por Salta para ocupar espacios en el Congreso de la Nación. Por Salta, se eligen tres senadores nacionales y tres diputados nacionales.

En total de 1.117.076 salteños están habilitados para votar, distribuidos en 3.371 mesas dentro de 515 establecimientos educativos, organizados en 336 circuitos y 23 secciones electorales.

Los ciudadanos podrán consultar el lugar de votación y la mesa asignada a través del sitio web de la Cámara Nacional Electoral, y se recuerda que es obligatorio presentarse con DNI vigente.