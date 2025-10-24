Colapinto progresó con un sólido cierre en la FP2: "Fue uno de mis mejores viernes", dijo

El neerlandés Max Verstappen volvió a marcar el rumbo en la Fórmula 1 y se adueñó del primer lugar en la segunda práctica libre del Gran Premio de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la segunda colocación finalizó Charles Leclerc, quien mantuvo el ritmo competitivo de Ferrari y logró quedarse apenas por detrás del líder, aunque con una diferencia que dejó en evidencia la superioridad del neerlandés. El tercer puesto fue para una de las grandes promesas a seguir del fin de semana: Andrea Kimi Antonelli.

El joven piloto italiano de Mercedes, que atraviesa su primera temporada completa en la categoría, sorprendió por su consistencia y demostró estar a la altura de los grandes nombres del campeonato.

La atención argentina se centró en Franco Colapinto, que continúa adaptándose con firmeza a la máxima categoría de monoplazas.

El piloto de Alpine se quedó con el decimoctavo lugar, superando a su experimentado compañero Pierre Gasly, quien no logró encontrar el ritmo y finalizó último, en el puesto 20.

Para el joven de Pilar, el avance respecto de la primera práctica significó un paso adelante en su proceso de aprendizaje, mostrando mayor confianza y control en las curvas rápidas del trazado mexicano.

Otra de las sorpresas fue el bajón de Nico Hulkenberg, quien con el monoplaza de Kick Sauber no pudo repetir el buen rendimiento inicial y se ubicó decimosexto, detrás de su compañero Gabriel Bortoleto. El alemán sufrió con la degradación de neumáticos y la falta de tracción en la parte final del circuito, factores que complicaron a varios corredores a lo largo del día.

La jornada dejó una certeza: Red Bull sigue siendo el rival a vencer y Verstappen mantiene la autoridad que lo llevó a dominar toda la temporada. Detrás, Ferrari y Mercedes se ilusionan con pelearle la clasificación, mientras que Colapinto continúa sumando kilómetros valiosos en su debut dentro de la élite del automovilismo mundial.

"FUE UN DÍA BUENO, UNO DE MIS MEJORES VIERNES ASÍ QUE CONTENTO CON ESO"



🇦🇷 A pesar de los inconvenientes de su auto, Franco Colapinto se mostró OPTIMISTA con el día que tuvo en el Autódromo Hermanos Rodríguez



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

Clasificación final de la FP2:

1º) Max Verstappen (Red Bull)

2º) Charles Leclerc (Ferrari)

3º) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

4º) Lando Norris (McLaren)

5º) Lewis Hamilton (Ferrari)

6º) George Russell (Mercedes)

7º) Yuki Tsunoda (Red Bull)

8º) Fernando Alonso (Aston Martin)

9º) Carlos Sainz (Williams)

10º) Lance Stroll (Aston Martin)

11º) Liam Lawson (Racing Bulls)

12º) Oscar Piastri (McLaren)

13º) Esteban Ocon (Haas)

14º) Isack Hadjar (Racing Bulls)

15º) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

16º) Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

17º) Oliver Bearman (Haas)

18º) Franco Colapinto (Alpine)

29º) Alexander Albon (Williams)

20º) Pierre Gasly (Alpine)