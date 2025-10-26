Votó Natalio Iglesias: "La democracia nos fortalece a todos"

Esta mañana en la Escuela Martina Silva de Gurruchaga, mesa 4012 el candidato a Senador Nacional, Natalio Iglesias emitió su votó y aprovechó la oportunidad para dialogar con los medios de comunicación presentes.

“Muy contento con el desarrollo de las elecciones. Es importante que nos acerquemos a votar, porque es una manera de afianzar nuestro sistema democrático”.

El candidato recorrió distintas escuelas donde se desarrolla el proceso electoral y destacó que “todo transcurre con normalidad, esperamos que así continúe durante el día”.

“Estamos muy ilusionados con que el radicalismo haga una gran elección, lo que nos permitirá afianzarnos como una verdadera alternativa para todos los salteños”.

Un dato a destacar es que por primera vez en 13 años, la UCR participa en las elecciones sin alianzas.