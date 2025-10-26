¿Ya fuiste? Hasta el mediodía, ya había votado más del 26% del padrón en Salta

Elecciones26/10/2025
Elecciones 1

Especial relevancia traza a lo largo de este domingo el desarrollo de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025, con salteños y argentinos concurriendo nuevamente a las escuelas para votar y definir la composición del futuro Congreso de la Nación.

En ese contexto, ¿cómo viene la participación de los ciudadanos en estos comicios? Al respecto InformateSalta pudo saber, en base a cifras proporcionadas por el Juzgado Federal con Competencia Electoral en la Provincia, que hasta las 12:00 horas, ya había votado el 26,8% del padrón salteño, mientras que el nacional ya ascendía al 23%.

572003043_1269088708593368_6382820963735437009_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_eui2=AeH¿No podés votar? La Policía ya comenzó a realizar las constancias en sus dependencias

Cabe recordar que, en la provincia, hay un total de 1.117.076 ciudadanos que están habilitados para votar, distribuidos en 3.371 mesas dentro de 515 establecimientos educativos, organizados en 336 circuitos y 23 secciones electorales.

La provincia se suma así al más de 40 millones de argentinos habilitados a nivel nacional para participar en las elecciones legislativas, un acto clave para fortalecer la democracia y renovar la representación política en el Congreso.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día