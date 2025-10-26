¿Ya fuiste? Hasta el mediodía, ya había votado más del 26% del padrón en Salta

Especial relevancia traza a lo largo de este domingo el desarrollo de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025, con salteños y argentinos concurriendo nuevamente a las escuelas para votar y definir la composición del futuro Congreso de la Nación.

En ese contexto, ¿cómo viene la participación de los ciudadanos en estos comicios? Al respecto InformateSalta pudo saber, en base a cifras proporcionadas por el Juzgado Federal con Competencia Electoral en la Provincia, que hasta las 12:00 horas, ya había votado el 26,8% del padrón salteño, mientras que el nacional ya ascendía al 23%.

Cabe recordar que, en la provincia, hay un total de 1.117.076 ciudadanos que están habilitados para votar, distribuidos en 3.371 mesas dentro de 515 establecimientos educativos, organizados en 336 circuitos y 23 secciones electorales.

La provincia se suma así al más de 40 millones de argentinos habilitados a nivel nacional para participar en las elecciones legislativas, un acto clave para fortalecer la democracia y renovar la representación política en el Congreso.