La Justicia Electoral valoró la Boleta Única de Papel, aunque reafirmó la eficacia del voto electrónico

En diálogo con Radio Aries, la presidenta del Tribunal Electoral de la Provincia, Teresa Ovejero Cornejo, afirmó que la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) representa “un avance significativo en el proceso electoral”, aunque remarcó que el voto electrónico continúa siendo el sistema que ofrece “mayor agilidad, precisión y transparencia” durante los comicios.

Ovejero explicó que el nuevo formato de boleta permite mejorar la organización y la fiscalización, pero reconoció que el sistema electrónico sigue liderando en eficiencia, especialmente en el conteo y la transmisión de resultados.

En paralelo, durante la jornada electoral numerosos votantes —en especial personas mayores— manifestaron su disconformidad con el diseño de la BUP, señalando que la letra chica y la disposición de los casilleros resultan confusas, lo que generó demoras y consultas dentro de los establecimientos de votación.

La titular del Tribunal Electoral indicó que el objetivo para los próximos procesos será combinar la experiencia de la boleta en papel con las ventajas del sistema electrónico, con el fin de garantizar una jornada electoral “más accesible, segura y participativa”.