Nora Giménez votó y llamó a participar: “El voto es la herramienta más poderosa de la democracia”Elecciones26/10/2025
La senadora nacional y candidata a renovar su banca en el Senado por Fuerza Patria, Nora Giménez, ya emitió su voto en la mesa 1033 de la escuela Jacoba Saravia.
Allí la legisladora destacó que:
“el voto es la herramienta más poderosa que nos da la democracia para premiar o castigar a quienes tienen la responsabilidad de gobernar".
Asimismo, agregó "Por eso invito a todos los salteños y las salteñas a concurrir a las escuelas a ejercer esta responsabilidad fundamental con compromiso y conciencia. Vivamos a pleno esta fiesta de la democracia”.
La candidata esperará esta tarde los resultados de los comicios en el bunker de Fuerza Patria, en los salones del Hotel Provincial.
