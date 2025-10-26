Nora Giménez votó y llamó a participar: “El voto es la herramienta más poderosa de la democracia”

La senadora nacional y candidata a renovar su banca en el Senado por Fuerza Patria, Nora Giménez, ya emitió su voto en la mesa 1033 de la escuela Jacoba Saravia.

Allí la legisladora destacó que:

“el voto es la herramienta más poderosa que nos da la democracia para premiar o castigar a quienes tienen la responsabilidad de gobernar".

Asimismo, agregó "Por eso invito a todos los salteños y las salteñas a concurrir a las escuelas a ejercer esta responsabilidad fundamental con compromiso y conciencia. Vivamos a pleno esta fiesta de la democracia”.

La candidata esperará esta tarde los resultados de los comicios en el bunker de Fuerza Patria, en los salones del Hotel Provincial.