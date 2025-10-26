Roque Cornejo, de La Libertad Avanza: "Estamos recibiendo muy buenos números"

Desde el búnker de La Libertad Avanza, el diputado y senador provincial electo Roque Cornejo, aseguró que "están recibiendo muy buenos números, tanto de Capital como del Interior", y aseguró que se trata de "una muy buena elección" del espacio liderado a nivel nacional por Javier Milei.

Si bien indicó que aún no contaba con una proyección definitiva, destacó el desempeño del espacio en toda la provincia. "La gente no quiere volver al pasado", dijo.

Sobre la clave de los comicios, el legislador libertario elogió el trabajo de sus compañeras de lista. “Tenemos dos leonas como Emilia Orozco y Gabriela Flores que recorrieron toda la provincia llevando las propuestas y los proyectos del presidente Javier Milei”, subrayó.

Por último, manifestó su preocupación "por el accionar de la vieja casta política”.