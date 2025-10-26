“Urtubey hizo una buena elección y tiene para el futuro un rol unificador”

Manuel Santiago Godoy, dirigente peronista, se encuentra en el bunker de Fuerza Patria, por lo que dialogó con el móvil de InformateSalta.

Señaló que si bien hubo una baja participación, los salteños se expresan por el voto, por lo que hay que respetar su decisión: “Por más esfuerzo que hagamos nosotros hay un voto que no considera las circunstancias económicas desastrosas que está viviendo el país y la provincia”.

Con esta tendencia de los votantes hizo hincapié que hay que analizar al interior de la oposición y plantearse como corregir esta situación.

Sobre Urtubey en particular señaló que hizo una buena elección: “Hizo buena campaña, habló con la gente que pocos candidatos hicieron, fue sincero y directo y me parece que su equipo en toda la provincia debe ser considerado, el peronismo en particular, Fuerza Patria en particular, como una fuerza importante y ver que vamos a hacer para el 2027”.

Acerca de la actualidad del peronismo señaló: “Está hoy intervenido, con poca participación de los interventores, el peronismo en términos generales sigue siendo una fuerza interesante que deberá plantearse una propuesta total y absolutamente nueva y esperanzadora”.

Sostuvo que los resultados de las elecciones tendrían que ser para reforzar la fuerza de los legisladores que se opusieron a las decisiones del Ejecutivo nacional.

“El peronismo va a ser un tercio interesante en este país (…) Seguirnos oponiéndonos al avasallamiento, insulto y maltrato que hace el presidente” finalizó.