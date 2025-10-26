En Salta, La Libertad Avanza ganó en las categorías de Diputados y Senadores

Con el 84% de los resultados escrutados, el espacio del presidente Javier Milei se ubicó como el amplio ganador de los comicios en la provincia de Salta.

En Senadores, La Libertad Avanza logró el 41,67% de los votos, logrando 2 de las 3 bancas en juego. La restante quedó en manos de Primero los Salteños que sumó el 27,84 %.

En Diputados, también ganó LLA con el 38,56% (2 bancas); seguido de Primero los Salteños con el 33,20% (1 banca). Más alejado, se ubicó Fuerza Patria con solo el 12,14%.

En vista de ello, a partir del 10 de diciembre se sumarán como Diputados, Gabriela Flores, (LLA); Carlos Zapata (LLA), que renueva su mandato y Bernardo Biella (Primero los Salteños).

Mientras que, en Senadores, ingresarán Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita por (La Libertad Avanza) y Flavia Royón (Primero los Salteños)

Se registró una participación del 65% del padrón electoral.