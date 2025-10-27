Octubre se despide con una semana fresca y lluvias

Arrancamos la última semana de octubre con temperaturas que descenderán y con lluvias en Salta, pero ojo que llegado el fin de semana volverán las temperaturas primaverales.

Para este lunes la máxima será de 25°C, con una jornada que esperará lluvias para la noche según informa el Servicio Meteorológico Nacional.

El martes la temperatura llegará a los 13°C con una mínima de 12°C siendo el día con la máxima más baja de la semana donde el paraguas será nuestro aliado, ya que se esperan lluvias fuertes durante la madrugada, precipitaciones que se extenderán toda la jornada.

Se cortará la semana con un miércoles con una máxima de 16°C y una mínima de 9°C, y un cielo mayormente nublado.

El jueves la máxima alcanzará los 21°C con una mínima de 8°C, mientras que el viernes la temperatura será de 23°C con una mínima de 8°C.