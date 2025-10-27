Cuenta regresiva: El “Albo” va por la hazaña ante Estudiantes de Río Cuarto

Comenzó la cuenta regresiva para el decisivo encuentro que Gimnasia y Tiro jugará el próximo viernes ante Estudiantes de Río Cuarto el próximo viernes 31 de octubre a las 21.30 en el estadio Antonio Candini, de Río Cuarto, Córdoba.

Tras el empate en el estadio David Michel Torino, el equipo de "Teté" Quiróz está obligado a ganar en condicioón de visitante, puesto que el rival cuenta con ventaja deportiva, en virtud de los puntos obtenidos en la fase clasificatoria.

La buena noticia es que el entrenador tendría a todo el plantel disponible para el trascendental encuentro, en que el "Albo" se jugará la piel para continuar en competencia.

Por el lado de Estudiantes de Río Cuarto, tendrá una baja importante: Agustín Fontana, exdelantero de River Plate, fue expulsado durante el encuentro en Salta y no podrá estar en el partido de vuelta.

Cabe destacar que el ganador de esta serie se medirá en semifinales con el vencedor de Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn, en busca de seguir en carrera por el ascenso.

Formaciones probables



Abadía; Guanini, Montoya, Chávez, Birge; Díaz, Galetto, Rojas; Contín, Rinaldi y Gordillo. Estudiantes (RC): Olivera; Antonini, Maffini, Ojeda, Angelini; Fenoglio, Cabrera, T. González; L. González, Valiente. (Sin Fontana, expulsado).

Gimnasia y Tiro:

En la temporada de la Primera Nacional 2025, el club tiene un registro de 36 goles a favor y 23 en contra, lo que da una media de 1,00 gol por partido marcado y 0,64 goles recibidos.

Como visitante: Solo 2 victorias en 17 partidos, 7 empates y 8 derrotas, con 7 goles marcados y 15 recibidos.

Estudiantes de Río Cuarto:

En la temporada 2025 de la Primera Nacional, finalizó segundo en su zona con 60 puntos en 34 partidos.

Registró un 49% de victorias, 34% de empates y 17% de derrotas