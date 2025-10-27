¡Entradas a la venta! Crece la expectativa por el show de Calamaro en Salta

La espera cada vez es menos para sus fanáticos, ya que el domingo de la próxima semana llega Andrés Calamaro a Salta.

El domingo 9 de noviembre a las 21 hs. el Estadio Delmi será el lugar donde se congregarán los seguidores de quien les da vida a icónicas canciones del rock argentino como “Tuyo siempre”, “Costumbres argentinas”, “La parte de adelante” y “Flaca” entre otros.

Para poder disfrutar del show en el marco de “Agenda 2025 Tour”, podés adquirir tu entrada por la página www.tuentrada.com, y contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de Banco Macro. Además, si cuentan con Club El Tribuno tienen 2x1.

Precios y ubicación