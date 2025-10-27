Boca visita a Barracas Central: Hora, TV y la probable formación

Tras la derrota ante Belgrano, Boca afronta un partido clave en su visita a Barracas Central, este lunes a las 16, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El encuentro se jugará en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia y será dirigido por Nicolás Lamolina, con transmisión en ESPN Premium.

Debido a la lesión de Rodrigo Battaglia, Claudio Úbeda realizará un cambio obligado: Milton Delgado será titular junto a Leandro Paredes en el mediocampo.

Además, el técnico podría implementar otra variante táctica para reforzar la circulación en el centro del campo, evaluando el ingreso de Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre.

La probable formación de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El partido es clave para Boca, que busca volver a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras se adapta a la dirección de Úbeda tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y las recientes bajas del plantel.