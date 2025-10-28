Fuerte reclamo de familiares de internos de la Alcaidía: “Me voy a prender fuego", amenazan

Tras el incendio ocurrido durante el domingo en la Alcaidía General N°1 en zona norte, internos fueron trasladados al Hospital San Bernardo tras sufrir quemaduras.

Si bien muchos familiares estaban en las puertas del nosocomio esperando información sobre el estado de salud de sus allegados, en las puertas de la Alcaidía también se reunieron.

Según comentó una mujer a El Once TV, desde el momento de la quema de colchones, los internos están siendo reprimidos, con algunos de ellos quemados y golpeados dentro del lugar. “No nos dan información” dijo preocupada, agregando que solo algunos abogados pueden entran a ver a sus defendidos alegando a la salida que internos se encuentran en malas condiciones.

“Los mismos compañeros están avisando que por favor los ayudemos porque están en una celda 100 detenidos y estos chicos están denunciados no están condenados, no es justo que estén así” sostuvo.

Otra de las familiares dijo que solo hay incertidumbre, que la información que les ofrecen carece de fundamento. Consultada por el alcohol que tenia en su propiedad dijo: “Me voy a prender fuego porque yo quiero saber la situación de mi marido como todas las que tenemos hermanos, hijos”.

“Esta mañana seguían saliendo camionetas con el Servicio Penitenciario con gente para allá y acá nos venden que son 12 personas las que salieron” afirmó la mujer.

Otra de las presentes dijo que en la visita a los internos que quedaron en Alcaidía, los familiares les comentan que hay personas en mal estado adentro: “Abogados que ingresaron dicen lo mismo, que les parece injusto que están muy deteriorados los chicos adentro que están golpeados”.

Una de las familiares sostuvo que en la celda C hay más de 100 detenidos golpeados.