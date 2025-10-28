Hacinamiento en comisarías de Metán: Analizan reacondicionar oficinas para alojar detenidos

Las condiciones en los lugares de detención son lamentables, la superpoblación hace que la mayoría de los detenidos vivan en hacinamiento.

En el distrito Sur de la provincia la situación por estas horas es crítica por la falta de espacios. En este contexto, el Crio. Gral. Lic. Arnaldo Vélez, director del Distrito de Prevención N°3 con asiento en Metán, anunció la gestión de un expediente para habilitar espacios dentro de la comisaría local que funcionen como Alcaidía temporal.

“En todo lo que es Metán contamos con más de 60 detenidos y no tenemos muchos lugares donde alojarlos. Uno es la comisaría de Metán, otro la de El Galpón, además del destacamento Río Piedras y la Brigada de Investigaciones. No tenemos más lugares disponibles”, detalló Vélez.

El jefe policial explicó que, si bien la permanencia de los detenidos suele ser transitoria —ya que la justicia resuelve la mayoría de los casos en pocos días—, la falta de espacio representa un problema constante. La comisaría de Metán cuenta solo con tres calabozos de dimensiones variables, donde se alojan entre cuatro y diez personas en cada uno.

“Algunas veces, al ingresar los detenidos, intentan ajustar cuentas por disputas externas. Tenemos que velar por su seguridad e integridad física, y créanme que no es una tarea fácil”, afirmó.

Frente a esta situación, Vélez informó que se trabaja en un proyecto para reacondicionar sectores de la comisaría, incluso reubicando algunas oficinas administrativas, con el fin de garantizar condiciones seguras tanto para los detenidos como para el personal policial, hasta tanto se evalúe la creación de un espacio permanente de alojamiento en la zona, publicó El Vocero.