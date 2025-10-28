“Noche Blanca”: La versión cristiana de Halloween

Muchos esperan este viernes 31 de octubre para celebrar Halloween o Noche de Brujas, por lo que muchos se proponen llevar sus disfraces escalofriantes, pero en contracara se encuentra la Noche Blanca de los Santos.

La Parroquia Stella Maris de B° San Remo invita a toda la comunidad a participar de la Fiesta de la luz este viernes a las 18:45 hs. comenzando con la celebración de la Santa Misa.

Al finalizar la misa, se llevará adelante una marcha alrededor de la Parroquia, por lo que se invita a las familias que lo deseen a llevar a los más chicos vestidos de santos, ángeles o personales bíblicos.

Además, pueden llevar velas o linternas blancas, cantar, rezar y agradecer a Dios por el bien del mundo. “Se llama Noche Blanca porque el blanco es el color de la pureza, la alegría y la luz de Dios”.

“Mientras otros celebran la oscuridad, nosotros celebramos la luz de Cristo que vence al mal” finalizaba la invitación.

La Noche Blanca se celebra la jornada previa al Día de los Santos.