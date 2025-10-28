Se fijó fecha de juicio para el homicidio que sacudió a Rosario de la Frontera

La audiencia de debate será presidida por el juez Ramón Haddad los próximos 4 y 6 de noviembre, ante la Sala II del Tribunal de Juicio de Rosario de la Frontera, donde se enjuiciará a Claudio Raúl Córdoba como principal imputado por el homicidio de Julián Luna.

El hecho sucedió el sábado 18 de mayo de 2024, en el barrio de Abdala, cuando Córdoba agredió a Luna por la espalda con un cuchillo, causándole graves lesiones que derivaron en su fallecimiento, según exponen los requerimientos de elevación a juicio. Las pericias realizadas determinaron que las causas de muerte fueron paro cardiorrespiratorio, desgarro del tejido cerebral producido por un arma blanca punzante, heridas cortantes en la zona del cuello y traumatismos en la región de la cabeza.

El fiscal penal, Nicolás Rodríguez López, de Rosario de la Frontera, representará al Ministerio Público Fiscal en la causa contra Claudio Raúl Córdoba, imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía.

Desde la fiscalía consideran que tienen pruebas suficientes contra el imputado y que además pueden probar ante la corte que el hecho fue llevado de manera intempestiva y por sorpresa contra la víctima que se encontraba indefensa y en desventaja.