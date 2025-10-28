Por el calor extremo, Orán podría acceder a una tarifa de luz más baja

El convencional municipal Samuel Huerga presentó un proyecto ante la Convención de Orán para modificar la Carta Municipal y declarar a la jurisdicción como “población electrodependiente por zona cálida extrema”, con el objetivo de establecer tarifas energéticas diferenciadas para los usuarios del municipio.

El planteo se fundamenta en el artículo 18 de la Carta Orgánica, que aborda el derecho a la salud de la población, y propone incorporar un nuevo artículo, el 18 bis, que reconozca oficialmente las condiciones climáticas de Orán y su impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

"Por razones sanitarias, alimentarias y de vida es una comunidad electrodependiente"

En el texto, Huerga señala que “la jurisdicción de San Ramón de la Nueva Orán es científicamente considerada zona cálida, de extrema temperatura, y por razones sanitarias, alimentarias y de vida es por tanto una comunidad electrodependiente, debiéndose establecer tarifas energéticas diferenciadas”.

El convencional explicó que esta declaración busca “garantizar la calidad de vida y la salud de los oranenses”, y advirtió que cualquier medida que contradiga la implementación de una tarifa diferenciada “será considerada punitiva económica y patrimonialmente en contra del sistema de servicio de energía”.

La propuesta establece además que la medida tendrá carácter imprescriptible, es decir, “no perderá vigencia, validez ni será extinguida por el paso del tiempo”, especialmente en el ámbito legal.

El proyecto será tratado el lunes 4 de noviembre durante la sesión de la Convención, donde se pondrá a consideración del cuerpo.