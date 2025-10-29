¿Sospechas de mensaje mafioso? Investigan de oficio el ataque al salteño baleado en Bolivia

La Policía boliviana inició una investigación de oficio por el brutal ataque a balazos que sufrió el salteño Osvaldo Ezequías Cuéllar en una plaza pública de San José de Pocitos, localidad fronteriza con Salvador Mazza.

El coronel Mirko Bustos, comandante de Frontera Policial de Bolivia, confirmó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) indicó que, de acuerdo con testigos, "dos personas llegaron en una motocicleta, una descendió y efectuó entre dos y tres disparos contra la víctima, que se encontraba en una plaza. Luego ambos escaparon hacia la línea fronteriza con la Argentina”.

Desde Salvador Mazza, distintas fuentes sostienen que el ataque podría estar vinculado a organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. La violencia y la frialdad del atentado, sumadas al hecho de que los agresores actuaron a cara descubierta, refuerzan las sospechas de un mensaje mafioso.

La zona fronteriza amaneció bajo un clima de tensión e incertidumbre, mientras las autoridades bolivianas y argentinas mantienen comunicación constante para avanzar en la investigación. Hasta el momento, no hay detenidos ni hipótesis oficiales sobre los motivos del ataque que mantiene en vilo a toda la región.