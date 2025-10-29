Red de trata en Salta: Les pagaban para presentar a otras "amiguitas" y asistieran a despedidas de solteros

La Justicia federal investiga una red de trata y explotación sexual de niñas y adolescentes en colegios secundarios de la ciudad de Salta, que operaba con impunidad y sofisticación, según denunció Sandra Domene, abogada querellante de una de las víctimas.

“Es una red, y por ende, van a seguir surgiendo personas y víctimas que se van atreviendo a hablar. En el caso particular de esta jovencita, a ella le ha costado informarle a la mamá lo que estaba pasando. El temor a sentirse juzgadas es propio de cualquier víctima”, explicó en FM Aries.

Según la abogada, la organización funcionaba como una “telaraña”: cada víctima era utilizada para captar a otras, recibiendo pagos por presentar a sus amigas. “No solo iban a la puerta del colegio, les pagaban, en el caso en particular, una suma de dinero para que se trajera a otra chica. Así fue armando la red”, detalló.

La investigación reveló que las jóvenes eran obligadas a mantener relaciones sexuales con múltiples personas y a participar de despedidas de solteros. “Me ha sorprendido la impunidad con la que se han manejado, realmente una verdadera esclavitud moderna, no solo era prostitución, sino la corrupción absoluta de una joven, porque era sexo oral, vaginal, anal, y con multiplicidad de personas”, afirmó.

Además, algunos imputados ofrecían drogas como éxtasis, hongos y marihuana, junto con pagos en efectivo, para someter aún más a las víctimas.

Entre los delitos que se investigan figuran asociación ilícita, trata de personas, corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal.

Para finalizar, advirtió que podrían surgir nuevas denuncias, ya que algunas jóvenes recién ahora reconocen que fueron víctimas de un delito.