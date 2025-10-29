Expectativa por el caso María Cash: La Cámara Federal anunciaría su fallo antes de fin de año

Este martes se llevó adelante una audiencia clave en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en el marco de la causa por la desaparición de María Cash, ocurrida en julio de 2011.

El tribunal debía resolver la apelación presentada por el fiscal federal Eduardo Villalba y el Defensor de Víctimas, Nicolás Escandar, quienes impugnaron el sobreseimiento del camionero Héctor Romero, único imputado en el expediente.

Sin embargo, tras la audiencia, los jueces informaron que tomarán más tiempo del previsto para emitir una resolución definitiva, debido a la complejidad de la causa y la gran cantidad de cuerpos que integran el expediente judicial. Según adelantaron, la decisión podría conocerse antes de fin de año.

El planteo de la fiscalía y la querella busca revertir la resolución de la jueza federal Mariela Giménez, quien en mayo de 2025 sobreseyó a Romero al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación penal.

En aquel momento, el fiscal Villalba había anticipado su apelación “por considerar que se hizo una interpretación errónea de las pruebas”, mientras que la defensa, encabezada por Fernando Díaz, calificó el fallo como “irrefutable” y “plenamente fundado”.

De esta manera, el caso vuelve a quedar a la espera de una definición judicial, en medio de un largo proceso de más de 14 años sin respuestas sobre el paradero de María Cash.