Cada paso, una victoria: Edgardo volvió a caminar gracias al trabajo del CePReFiS

Sociedad29/10/2025
Edgardo Protesis

El Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFiS) compartió en sus redes sociales un video que emocionó a toda Salta. En él se puede ver a Edgardo Oviedo, un hombre que perdió ambas piernas en un accidente, dando sus primeros pasos con sus nuevas prótesis, acompañado por la alegría y el aplauso del equipo de rehabilitación.

Hace más de un año, su vida cambió por completo cuando fue atropellado por un conductor alcoholizado mientras trabajaba junto a su esposa en la Avenida Paraguay. El impacto le provocó la amputación de sus dos piernas y lo enfrentó a un proceso de recuperación largo y desafiante.

Gracias al acompañamiento de los profesionales del CePReFiS, Edgardo logró volver a ponerse de pie. Durante estos últimos meses, trabaja intensamente para recuperar movilidad, aprendiendo a caminar con las prótesis, practicando equilibrio y fortaleciendo su cuerpo y su mente.

Desde el CePReFiS destacaron el compromiso del equipo y la importancia de celebrar cada logro: cada paso que un paciente da, explicaron, representa una victoria compartida entre quienes luchan por una vida más plena e independiente.

