Nueva edición de la Expo Ciudad: Ya está abierta la preinscripción para emprendedores

Sociedad30/10/2025
Expociudad

La Municipalidad de Salta lanzó la convocatoria para participar en una nueva edición de la Expo Ciudad 2025, que se realizará los días 13 y 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Limache, de 11 a 00 hs.

Los emprendedores locales interesados podrán inscribirse desde hoy y hasta el 7 de noviembre a través del formulario oficial: https://forms.gle/DJAkqBd8seRngwv4A

La nómina definitiva de seleccionados se confirmará entre el 10 y el 14 de noviembre. Podrán participar todos los rubros, aunque quienes se dediquen a la venta de alimentos deberán ofrecer productos envasados y listos para su expendio.

Expociudad1

También se abrió la convocatoria para foodtrucks, que deberán registrarse completando el siguiente formulario.

Además, las empresas locales que deseen sumarse pueden comunicarse al 3875077931.

La Expo Ciudad 2025 reunirá a más de 400 emprendedores y productores de “El Mercado en tu Barrio”, junto a representantes del sector empresarial salteño. El evento combinará ventas, gastronomía y espectáculos en vivo, consolidándose como una gran propuesta familiar y una vidriera para el talento local.

