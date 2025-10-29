"El sueño de Cervantes en Salta" combinará una velada entre literatura y buenos sabores

El sábado 15 de noviembre El Castillo de San Lorenzo se viste de fiesta para recibir a la prestigiosa escritora y periodista cultural, Silvia Hopenhayn quien llevará a lectores y amantes de las letras a recorrer los sinuosos caminos de Don Quijote en una disertación única.

Esta experiencia, organizada por Silvina Borelli, Agustina Ernst Saravia y Francisco Aráoz invita a todos los sentidos a deleitarse en esta noche cervantina. Por ello, la chef Pilar Aranda y Caravana Azul ofrecerán un Banquete Medieval de inspiración manchega, sazonado con la magia de su cocina de autor, maridado con los mejores vinos de altura de nuestra región y ambientado por Juliana De Gracia.

A los postres, se renovarán los votos de la caballería andante en una ceremonia única e inolvidable. Para consultas, se puede contactar al Whatsapp 387 4406053 – 387 4621839.